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Некоторые мигранты-таксисты в России могут лишиться работы

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- Евгений Денисенко
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Лишить некоторые категории таксистов доступа к агрегаторам – с таким предложением выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаил Черников. Речь идет, в частности, о водителях со стажем менее трех лет, заявил Черников в интервью "Аргументам и фактам".

Как считает глава ГИБДД, разрешить использование агрегаторов (сервис онлайн-заказа такси, который позволяет найти пассажира с помощью веб-сайта или мобильного приложения), следует также исключительно водителям с российским водительским удостоверением или правами соответствующей категории гражданина другого государства, где русский язык закреплен в качестве государственного.

Кроме того, Черников предложил оснастить сервисы такси функциями, которые бы не позволили водителям работать дольше периода, допустимого Трудовым кодексом и предельными нормами труда. В противном случае сервис, как отмечается, должен прекращать передавать заказы выработавшему норму таксисту.

Глава ГИБДД также анонсировал создание информационной платформы "Безопасность дорожного движения". Доступ к ней получат агрегаторы такси, "чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них".

Как прокомментировал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, фактически предложения Черникова - это приравнивание автомобилей такси к общественному транспорту. "Эти требования абсолютно адекватные, потому что это общественный транспорт. ... Это приравнивание не только в правах, но и в обязанностях. От этого хуже никому не будет точно. Нормальные, честные автопарки, которые имеют свой автопарк, штатных водителей, в крупных городах их немало, они как раз и будут нормально работать", - считает Солдунов.

Недавно Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) уже запретила агрегаторам такси подключать к сервису водителей без российских водительских прав и опыта вождения. В департаменте напомнили, что в настоящее время работать в такси можно только при наличии российского или кыргызского водительского удостоверения. Допускается работать с правами и тех стран, где русский язык признан официальным. При этом водитель также должен иметь стаж вождения не менее трех лет.

Напомним, что еще в 2017 году президент Владимир Путин поддержал идею депутатов Госдумы разрешить мигрантам из Кыргызстана работать в России по их национальным водительским удостоверениям. "Президент поддерживает обращение депутатов", - прокомментировал тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что русский язык по конституции Кыргызстана употребляется в качестве официального языка.

Соответствующая поправка "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" гласит: "С 1 июня 2017 года действует запрет управления транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. Данное положение теперь не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории РФ, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами".


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URL: https://www.vb.kg/402886
Теги:
миграция, Россия, такси
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