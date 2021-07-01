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В СНГ появится молодежная столица

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- Евгений Денисенко
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Эксперты государств СНГ согласовали проект положения о международном проекте "Cтолица СНГ". В заседании экспертной группы, которое прошло с использованием видеоконференцсвязи, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

Документ доработан с учетом поступивших от государств замечаний и предложений. Цель самого проекта, как заявлено, – "активизация взаимодействия стран по созданию условий для развития потенциала молодежи и молодежной инфраструктуры как значимых факторов устойчивого развития".

Предполагается, что проект будет реализовываться поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств. При этом основными критериями отбора молодежной столицы будут наличие у городской администрации и общественных структур, вовлеченных в молодежную политику, общеприменимого опыта работы в этой сфере, молодежных общественных инициатив, предпосылок к международному молодежному сотрудничеству, развитая культурная жизнь, необходимая инфраструктура.

Молодежная столица СНГ получит возможность принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций стран СНГ

Теперь документ, согласованный экспертами, будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств государств Содружества, отметили в Исполкоме СНГ.

Напомним, что в СНГ уже в течение ряда лет реализуется другой международный проект – "Культурная столица Содружества". Он предполагает "ежегодную концентрацию творческих ресурсов государств СНГ в их нестоличных городах", получивших такой статус, и "создание яркой, богатой и разнообразной палитры культурных и гуманитарных мероприятий, основанных на прочных исторически сложившихся культурных связях и продолжающемся в наши дни диалоге между самобытными культурами суверенных государств. Проект призван "раскрыть потенциал городов, привлекая внимание к их богатому наследию". Решением Совета глав государств Содружества статус культурных столиц СНГ в 2014 году получали Алматы (Казахстан) и Ош (Кыргызстан).


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URL: https://www.vb.kg/402887
Теги:
молодежь, СНГ
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