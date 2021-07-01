Cпутниковый интернет Starlink будет запущен в августе - Илон Маск

Cеть Starlink должна заработать по всему миру, кроме полюсов, к августу. Об этом сообщил Илон Маск на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне.

Ожидается, что число пользователей достигнет полумиллиона в течение ближайшего года. В настоящее время Starlink запустила более 1700 спутников на низкую околоземную орбиту.

"Я думаю, число наших пользователей достигнет нескольких сотен тысяч, возможно, более 500 тыс. пользователей в течение 12 месяцев", - добавил он, подчеркнув, что сеть работает в 12 странах, и зона покрытия расширяется.

Спутниковый оборудование Starlink обойдется примерно в $500, подписка будет стоить для всех одинаково - около $100 в месяц. Starlink намерена снизить цену для потребителей до "нескольких сотен долларов в течение ближайшего года или двух" Компания Илона Маска обещает скорость загрузки 100 Мбит/с. и заполнит нишу между 5G и оптоволокном.