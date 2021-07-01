Прогноз погоды на 01 июля: В Бишкеке +37, в Чолпон - Ате +26

Сегодня в Бишкеке: без осадков, температура днем до +37, ночью до +16.

В Чолпон - Ате: кратковременный дождь, температура воздуха днем + 26, ночью, + 16.

Биометеорологический прогноз:

Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.

Индекс метеочувствительности: Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg