Попутчик ограбил подвозившего его мужчину, угрожая пистолетом

В Аламудунском районе по горячим следам задержан подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

30 июня 2021 года в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение по разбойного нападения в селе Беш-Кунгей. К сотрудникам милиции с заявлением обратился О.Ч., 1988 года рождения. Он просил принять меры в отношении неизвестного, который в ночь на 30 июня примерно в 01:30 часов сел в его автомашину и попросил довести до села Беш-Кунгей. По дороге попутчик вытащил пистолет, начал угрожать водителю и ударил несколько раз по лицу, после чего, открыто завладев сотовым телефоном, скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 202 (Разбой) УК КР.

В результате оперативно-следственных мероприятий спустя несколько часов был задержан подозреваемый в совершении преступления: С.Д., 1999 года рождения, ранее неоднократно судимый.

Сотрудниками милиции устанавливается причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. Досудебное производство продолжается.

Граждане, пострадавшие от рук данного лица, могут обратиться в ОВД Аламудунского района по телефонам 0312 36 35 27, 0312 36 35 23.