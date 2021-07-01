В Кыргызстане на 1 июля зарегистрировано 1392 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 1 июля зарегистрировано 1 тысяча 392 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено ПЦР исследований - 8340.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 803,

г. Ош – 78,

в Чуйской области – 197,

в Ошской области – 60,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области –17,

в Иссык-Кульской области – 37,

в Джалал-Абадской области – 97,

в Баткенской области – 83.

За весь период зарегистрировано всего – 126 395 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровело от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии - 616 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 258,

г. Ош – 112,

Чуйская область – 80,

Ошская область – 101,

Таласская область – 4,

Нарынская область – 6,

Иссык-Кульская область – 20,

Джалал-Абадская область – 19,

Баткенская область – 16.

За весь период всего выздоровело - 110 698 пациентов.