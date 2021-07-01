В Кыргызстане на 1 июля зарегистрировано 1392 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 1 июля зарегистрировано 1 тысяча 392 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено ПЦР исследований - 8340.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 803,
г. Ош – 78,
в Чуйской области – 197,
в Ошской области – 60,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области –17,
в Иссык-Кульской области – 37,
в Джалал-Абадской области – 97,
в Баткенской области – 83.
За весь период зарегистрировано всего – 126 395 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровело от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии - 616 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 258,
г. Ош – 112,
Чуйская область – 80,
Ошская область – 101,
Таласская область – 4,
Нарынская область – 6,
Иссык-Кульская область – 20,
Джалал-Абадская область – 19,
Баткенская область – 16.
За весь период всего выздоровело - 110 698 пациентов.