В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончалось девять человек. Данные на 1 июля сообщил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

г. Бишкек – 5,

Чуйская область - 1,

Джалал-Абадская область - 1,

Баткенская область – 2.

Всего за весь период скончались - 2009 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся - 3553 пациента, из них:

25 (0,7%) - удовлетворительное состояние;

2337 (65,7%) - средней тяжести;

1003 (28,2%) - тяжелые;

188 (5,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 9055 пациентов.