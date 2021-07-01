В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончалось девять человек. Данные на 1 июля сообщил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
г. Бишкек – 5,
Чуйская область - 1,
Джалал-Абадская область - 1,
Баткенская область – 2.
Всего за весь период скончались - 2009 человек.
На стационарном лечении сейчас находятся - 3553 пациента, из них:
25 (0,7%) - удовлетворительное состояние;
2337 (65,7%) - средней тяжести;
1003 (28,2%) - тяжелые;
188 (5,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 9055 пациентов.