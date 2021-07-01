За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 46 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 46 медицинских работников. Такие данные на 1 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 19 случаев,
в г. Ош - 3,
в Чуйской области - 6,
в Ошской области - 2,
в Таласской области - 1,
в Иссык-Кульской области - 1,
в Джалал-Абадской области - 1,
в Баткенской области - 13.
За сутки из стационаров было выписано 8 человек. На домашней самоизоляции находятся - 12 медработников.
За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5454 случая заражения COVID-19. Из них выздоровели - 4902 человека.