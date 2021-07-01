За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 46 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 46 медицинских работников. Такие данные на 1 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 19 случаев,

в г. Ош - 3,

в Чуйской области - 6,

в Ошской области - 2,

в Таласской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 1,

в Джалал-Абадской области - 1,

в Баткенской области - 13.

За сутки из стационаров было выписано 8 человек. На домашней самоизоляции находятся - 12 медработников.

За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5454 случая заражения COVID-19. Из них выздоровели - 4902 человека.