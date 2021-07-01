Гостем посольства КР в РФ стал глава Ассоциации российских дипломатов

В посольстве КР в РФ побывал председатель Совета Общероссийской общественной организации "Ассоциации Российских Дипломатов" Игорь Халевинский. Здесь ему было вручено благодарственное письмо от имени членов общественного объединения "Дипломаты Кыргызстана".

В письме высказана благодарность за сотрудничество и содействие в подготовке молодых дипломатов Кыргызской Республики. И отмечено, что сотрудничество двух ветеранских организаций будет служить примером для молодого поколения работников этой сферы в обеих странах.

В Ассоциацию российских дипломатов (АРД), по информации Министерства иностранных дел РФ, входят сотрудники центрального аппарата этого ведомства, российских дипломатических представительств в зарубежных странах, представительств МИД на территории российских регионов, ветераны дипломатической службы, сотрудники министерств и ведомств, других организаций, которые ранее находились на оперативно-дипломатической работе в системе МИД.

АРД призвана содействовать сохранению исторических традиций российской дипломатической службы, укреплению связей между поколениями профессионалов – дипломатов, расширению общественной поддержки внешней политики РФ. Представители АРД приглашаются на заседания Коллегии МИД России, участвуют в работе Экспертного совета по внешней политике России Совета Федерации, мероприятиях по линии Международной внешнеполитической ассоциации и Российского Совета по международным делам.

Ассоциация российских дипломатов, как отмечается, активно осуществляет международные связи с аналогичными организациями дипломатов зарубежных стран (Казахстан, Кыргызстан, Египет, Чехия, КНР, Южная Корея и др.). 4 сентября 2014 года председатель АРД Игорь Халевинский подписал соглашение о сотрудничестве с общественным объединением "Дипломаты Кыргызстана". На церемонии подписания с российской стороны присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров.