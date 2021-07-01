Не стало судьи в отставке Молдозака Ибраимова

Судьи и сотрудники Аппарата Верховного суда и местных судов Кыргызской Республики выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной судьи в отставке – Ибраимова Молдозака Исмаиловича. Об этом сообщается на сайте ВС КР.

Он родился 9 января 1957 года в селе Май Манасского района Таласской области.

Трудовую деятельность начал в 1977 году, до 1998 года работал в органах внутренних дел Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

С 1998 по 2003 год был судьей Таласского областного арбитражного суда, а в 2003-2004 годах работал судьей Таласского областного суда. В 2004 году был избран заместителем председателя Таласского областного суда. С 2013 по 2016 год являлся председателем Таласского областного суда. Затем с 2016 по 2019 год работал в должности заместителя председателя Таласского областного суда.

Указом Президента Кыргызской Республики Молдозаку Ибраимову был присвоен I квалификационный класс.

Молдозак Ибраимов - обладатель множества наград, среди которых медаль Верховного суда Кыргызской Республики "Отличник судебной системы Кыргызской Республики" II степени.

Сотрудники судебной системы разделяют боль и горечь невосполнимой утраты, выражают глубокое сочувствие всем близким и друзьям.