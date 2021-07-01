Реконструкция в Бишкеке. Первые 4 улицы готовы и открыты для транспорта

Китайские подрядчики завершили капитальный ремонт на четырех магистралях столицы. Речь об Огонбаева, Жунусалиева, Айбийке и Ак-Тилек

Улица Огонбаева была отремонтирована на отрезке от Ибраимова до Осмонкула, Жунусалиева от Абдрахманова до Масалиева в жилом массиве "Арча-Бешик", Айбийке от Гагарина до железнодорожного переезда в новостройке "Ак-Ордо", а Ак-Тилек от Элебесова до Дзержинского в "Ак-Тилек". Корреспонденты VB.KG проехались по первой и последней, чтобы посмотреть на результаты работы.

Улица Огонбаева безусловно радует глаз. И в первую очередь благодаря широким карманам для парковки, которыми она в прямом смысле слова изобилует. Хотя новенькая ирригация, тротуары и разметка тоже добавляют радости.

К слову, возле школы-гимназии № 4 на проезжую часть специально нанесены линии, которые при проезде по ним создают некоторую вибрацию. Это сделано специально, чтобы водитель не терял бдительности, проезжая мимо учебного заведения. Ведь дети могут внезапно выскочить на дорогу.

Само асфальтовое полотно уложено ровно. По крайней мере, при езде по нему не возникает каких-то лишних ощущений в виде волнового покачивания или вибрации. Остается надеяться, что и прослужит покрытие долго.

Вот только на отрезке от Гоголя до Ибраимова дорога в некоторых местах могла бы быть шире. Например, как на участке Гоголя – Суюмбаева. Причем для этого не пришлось бы сносить деревья, так как на одном оставленном островке они растут у арыка, а на другом растительности вообще нет. Это хорошо видно на последних фотографиях с этой улицы.

Впрочем, и без этого магистраль получилась отлично. Жаль, что ввиду своей короткой длины она не может стать полноценной альтернативой проспекту Чуй.

Про улицу Ак-Тилек в одноименном жилмассиве (возле Конноспортивной школы) можно также сказать, что сделали ее добротно. Здесь никаких восторгов в виде парковочных карманов нет. Просто обновленная проезжая часть, тротуары и разметка. Хотя для водителей и пешеходов это уже большая радость, так как раньше дорога была в ужасном состоянии. А сейчас ездить по ней одно удовольствие.

Напомним, в столице реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.