Парковка вне закона. Когда даже штрафы в Бишкеке не действуют

Таксисты, оккупировавшие кольцо на пересечении улиц Ахунбаева и 7 апреля, продолжают парковаться и ожидать клиентов в зоне действия запрещающих знаков. Хотя их уже штрафовали за это сотрудники Патрульной милиции. Впрочем, последние провели показательную акцию, чтобы их перестали донимать журналисты, и на этом успокоились.

Этой проблеме "Вечерний Бишкек" посвящал целую серию публикаций, рассказывая о нарушениях со стороны частных извозчиков. Подробнее можно почитать по ссылке. Вкратце напомним, что таксисты облюбовали для парковки кольцо на пересечении указанных выше улиц, где действует знак "остановка запрещена".

Но только с третьей статьи последовала реакция от Патрульной милиции, экипаж которой выехал на место и оштрафовал присутствовавших там перевозчиков.

Мы надеялись, что подобные рейды будут проводиться постоянно. Ведь экипажи все равно колесят по городу и могут периодически заезжать на кольцо. Однако эти ожидания оказались напрасными. После этого нарушители стали парковаться чуть выше остановки, а через пару дней вернулись на прежнее место к кольцу.

Основная концентрация извозчиков наблюдается в вечернее время, примерно с 19 до 21 часа. В это время здесь стоит десятки машин в несколько рядов, мешая проезду транспорта. Но и днем хватает нерадивых шоферов. Один из них, как видно на фотографии, даже заехал на газон. Видимо совсем не боится, что его могут оштрафовать.

В очередной раз обращаем внимание руководства Патрульной милиции на этот факт – наведите порядок. Иначе, зачем простым налогоплательщикам платить вам всем заработную плату?

К тому же предлагаем подборку нарушителей, которые припарковались на тротуарах вдоль улиц Ак-Тилек, Элебесова, Орозбекова, Жибек-Жолу и Ахунбаева. Безусловно, все эти машины можно обойти, а некоторые стоят там, где тротуар есть только условно. Однако все это не дает им право создавать проблемы для пешеходов. Особенно, когда рядом с тобой твое же собственное СТО, а ты чинишь машину клиента на пешеходной дорожке.