Эксперты Таджикистана о встрече Жапарова и Рахмона

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с официальным визитом посетил Таджикистан 28-29 июня. В рамках его визита президенты двух стран прогулялись по правительственной резиденции в Варзобе, провели более шести часов переговоров тет-а-тет, и ещё переговоры в расширенном формате.

По итогам было подписано четыре соглашения, а также совместное заявление президентов. Но ни одного документа по госгранице не было подписано.

О чём заявили президенты?

По окончанию переговоров Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров провели пресс-конференцию, на которой раскрыли некоторые подробности переговоров, в том числе, по делимитации и демаркации госграниц.

"В контексте данной проблематики усилия будут сосредоточены на решении вопросов границы в духе конструктивности и взаимного учёта интересов сторон. Мы обсудили также вопрос подписания в предстоящий период ранее согласованного в целом договора о таджикско-кыргызской госгранице. Согласно проекту документа, описано порядка пятисот двадцати километров линии государственной границы. К сегодняшнему дню в рабочем порядке согласованы ещё 32 километра", - сказал Эмомали Рахмон.

Президент Кыргызстана сказал, что главы государств наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линии границы.

Позже пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что стороны пришли к мнению найти взаимоприемлемые решения по вопросам строительства и использования приграничных автодорог.

Результаты переговоров пока не впечатляют

Мы спросили экспертов, как они оценивают встречу президентов Таджикистана и Кыргызстана в целом и стоит ли ожидать решения приграничных проблем в ближайшее время.

Таджикский аналитик Марат Мамадшоев оценивает эту встречу в целом положительно, ведь "очень важно, чтобы стороны встречались и разговаривали друг с другом".

"По крайней мере, это позволяет держать ситуацию на границе под контролем. Обе страны заинтересованы в том, чтобы этот конфликт решился быстрее. Однако результаты переговоров пока не впечатляют. Рабочим группам по границе надо усилить работу. Много времени на это нет, население приграничья страдает от разрыва связей, да и обе страны несут ущерб", - говорит он.

По его словам, делать прогнозы очень сложно, так как со стороны кажется, что правящие элиты обеих стран хотят прийти к соглашению.

"Однако мы не знаем, что в реальности происходит во время переговоров", - отмечает Мамадшоев.

По словам аналитика, формат тайных переговоров президентов себя не оправдал, несмотря на то, что длились они довольно долго.

"Стороны, то есть власти двух стран должны публично обозначить свои позиции и говорить с общественностью своих стран, в том числе. Надо ставить общественность в известность о своих планах или точнее, с людьми надо консультироваться до принятия решения. Это поможет избежать многих ошибок и позволит снизить градус напряженности на границе", - заключил Марат Мамадшоев.

До конца года страны приблизятся к финишу

Таджикский политолог Шерали Ризоён тоже позитивно оценивает встречу президентов, поскольку обе страны, по его мнению, показали обоюдную заинтересованность в нормализации отношений и решении всех существующих проблем в двустороннем формате.

По его словам, сам факт проведения данной встречи показывает, что обе страны заинтересованы в скорейшем завершении демаркации и делимитации госграниц.

"Можно ожидать, что, несмотря на различные оценки экспертов, до конца 2021 года будет проделана большая работа со стороны межправкомиссии, чтобы приблизиться к финишу. Поскольку нерешенность вопроса границ держит в плену другие значимые сферы двусторонних и многосторонних взаимоотношений Таджикистана и Кыргызстана, и также не соответствует нынешним процессам по углублению сотрудничества между странами Центральной Азии.

Будем надеяться, что политическое руководство Кыргызстана, осознавая всю важность и сложность вопроса, сделает все возможное, чтобы этот вопрос искусственно не удерживался в плену внутриполитической борьбы и ответственно подойдет к скорейшему решению этого актуального вопроса", - сказал Ризоён.

Источник: asiaplustj.info