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Мигранты из Кыргызстана в ЕАЭС воспользуются новым сервисом для работы

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- Евгений Денисенко
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С 1 июля начала действовать цифровая платформа Евразийского экономического союза "Работа без границ". Она призвана помочь гражданам стран ЕАЭС в трудоустройстве в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

Как отмечает замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, через эту платформу работодателям помогут удалённо находить работников, а соискателям - подходящих им работодателей в странах Союза. "Чтобы как можно меньше тратить время на поиски работы и уже прибывать в страну для осуществления трудовой деятельности, фактически имея на руках проекты трудовых договоров и все условия будущей занятости", - пояснил Вольвач.

Электронный сервис "Работа без границ" будет работать по принципу поисковой системы. То есть пользователь сможет указать критерии поиска и получить релевантный список вакансий, а также опубликовать резюме. Вакансии в систему "Работа без границ" будут поступать из национальных сервисов по трудоустройству в странах ЕАЭС.

Пользователям системы будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств ЕАЭС, на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к упомянутым системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также осуществить интерактивное взаимодействие.

Таким образом, подчеркнули в Евразийской экономической комиссии, проект поспособствует формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее одного миллиона человек, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тысяч и 10 тысяч соответственно.

Как отмечал недавно заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук, новое приложение будет подключаться не только к вакансиям в рамках совместного проекта Евразийской экономической комиссии и Минтруда России, но и к другим информационным ресурсам, содержащим сведения о вакансиях на всем пространстве ЕАЭС. При этом со временем предусматривается сделать так, чтобы эти электронные документы признавались: "Если, условно говоря, на улице остановили и спрашивают документы, человек может всегда показать телефон и сказать: "Я здесь нахожусь легально".


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URL: https://www.vb.kg/402927
Теги:
миграция, ЕАЭС
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