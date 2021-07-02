Нынешний сверхдолгий созыв ЖК проработает еще не меньше нескольких месяцев

В среду, 30 июня, вечером исполнением Гимна Кыргызской Республики завершилась восьмая сессия Жогорку Кенеша VI созыва: слишком много было вопросов повестки дня.

Однако, как сообщил VB.KG источник в Жогорку Кенеше, скорее всего уже в ближайшие недели ЖК может собраться снова – на внеочередное заседание. В кулуарах ЖК называют одну из возможных дат внеочередного заседания – в среду, 14 июля.

- Спокойных парламентских каникул не получится. Нынешняя непростая общественно-политическая ситуация требует срочного обсуждения и принятия ряда новых законопроектов, - сообщил источник.

Надо напомнить, что полномочия нынешнего созыва Жогорку Кенеша были продлены в октябре прошлого года из-за отмены итогов парламентских выборов, и этот созыв в результате оказался самым долгим в истории суверенной Кыргызской Республики. (В советский период наиболее длительным был первый созыв Верховного Совета Кыргызской ССР, он работал с 1938 по 1947 годы – это было связано с Великой Отечественной войной.)

Уже 1 сентября нынешний ЖК соберется на свою очередную сессию и будет работать до подведения итогов новых парламентских выборов.

Так что у принявшего присягу на заседании 30 июня нового депутата ЖК 44-летнего профессионального финансиста Чингиза Макешова будет еще возможность поработать – он пришел вместо депутата из фракции СДПК Нодирбека Каримова, избранного мэром Узгена.

Кстати, на заседании 30 июня только что принявший присягу депутат успел остро выступить в дебатах. Макешов предложил изменить механизмы отбора работников прокуратуры и внедрить для них "детектор лжи".