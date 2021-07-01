Обращение кандидата от партии "Ишеним" Таалайбека Дайырбекова к избирателям

Таалайбек Дайырбеков - один из кандидатов в депутаты БГК выступил с обращением от лица партии "Ишеним" на телеканале КТРК.

В частности, он детально рассказал о своей программе и направлениях, которые он планирует развивать вместе с партией:

1. Создание интеллектуальной транспортной системы.

2. Улучшение базы общественного транспорта.

3. Стратегия Жилищно-Коммунального Хозяйства.

4. Комплексное оснащение образовательных учреждений.

У него богатый опыт в управлении, знания и видение того, как улучшить наш город. Сделать его чистым и комфортным для жизни. Задач, которые нужно будет решать немало. Но, планомерно, шаг за шагом, мы будем реализовывать все поставленные нами цели!

Партия "Ишеним" №8. Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 01.07.2021 г.