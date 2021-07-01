Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от ЗАО "Альфа Телеком"

1 июля 2020 года в Кыргызстане вступили в силу новые стандарты использования контрольно-кассовых машин (ККМ), предусматривающие внедрение современных инструментов для оперативной и безопасной передачи фискальных данных в онлайн-режиме.

С 1 июля 2021 года на применение новых онлайн-ККМ должны перейти точки торговли и общепита, аптеки, АЗС и другие субъекты бизнеса (организации и индивидуальные предприниматели), оказывающие услуги и осуществляющие расчеты с населением на территории КР в наличной и безналичной форме.

Являясь оператором фискальных данных, включенным в реестр Государственной налоговой службы КР, ЗАО "Альфа Телеком" одним из первых в Кыргызстане осуществило запуск проекта по внедрению программных ККМ, презентовав на рынке республики удобный инструмент для упрощенного налогового режима – специальное приложение MegaKassa (доступно для скачивания в Play Market).

Оператор фискальных данных приглашает к сотрудничеству объекты бизнеса. Оформив договор с ЗАО "Альфа Телеком" на оказание услуг ОФД, предприниматели получат возможность воспользоваться следующими преимуществами онлайн- ККМ MegaKassa:

доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ, так как MegaKassa работает на мобильных телефонах и планшетах, функционирующих на базе ОС Android; экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производится в Центрах обслуживания MegaCom, соответственно, отпадает необходимость посещения Государственной налоговой службы КР; удобство: больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa; контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса; минимальные риски: предприниматели смогут вести торговлю даже при отсутствии интернет-соединения.

Применение ККМ избавляет субъект от оформления целого комплекта кассовой отчетности, субъекту с наемными работниками дает возможность удаленного контроля своих сотрудников, сокращает контрольную нагрузку со стороны налоговых органов и способствует прозрачной деятельности налогоплательщиков, работающих с денежными расчетами.

Также напоминаем, что на территории Кыргызской Республики введен упрощенный налоговый режим "Розничный продавец" для бизнеса, годовой оборот которого не превышает 8 млн сомов. Главными преимуществами данного режима являются:

ставка налога – 0 % в первый год деятельности, во второй год – 1 %, на третий год – 2 % и на четвертый – 3 % от выручки; освобождение от налоговой отчетности, за исключением Единой налоговой декларации; отсутствие необходимости в выездной налоговой проверке.

Узнать подробности по подключению онлайн-ККМ MegaKassa вы можете по номеру телефона +996 555 500 000, либо обратившись за консультацией и в целях заключения договора на подключение и обслуживание программных контрольно-кассовых машин в Центры продаж и обслуживания MegaCom.

Со списком необходимых для подключения услуги документов и адресами Центров для регистрации MegaKassa можно ознакомиться на официальном сайте компании MegaCom.