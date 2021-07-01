Погода
$ 84.59 - 84.86
€ 100.22 - 101.60

В Бишкеке завершен ремонт пяти улиц

155  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщают в Управлении капитального строительства, завершены ремонтные работы на пяти городских улицах.

1 июля для проезда автомашин будет доступен отрезок улицы Огонбаева от Ибраимова до Осмонкула. Автолюбители могут проехать по новеньким улицам Айбийке от Гагарина до железнодорожного переезда в жилом массиве "Ак-Ордо" и Логвиненко от Фрунзе до Жибек-Жолу.

Открыт проезд по улице Жунусалиева от Абдрахманова до Масалиева в жилом массиве "Арча-Бешик". Автолюбителей также ждёт улица Ак-Тилек от Элебесова до Дзержинского в жилом массиве "Ак-Тилек".

Общая протяженность отремонтированных улиц составляет 3,2 километра, ширина тротуаров от 1,5 до 3 метров.

Отметим, что в рамках реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", финансируемого Китайской Народной Республикой будут реконструированы 60 улиц общей протяженностью 70,87 км и построено 5 мостов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402941
Теги:
ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  