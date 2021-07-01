В Бишкеке завершен ремонт пяти улиц

Как сообщают в Управлении капитального строительства, завершены ремонтные работы на пяти городских улицах.

1 июля для проезда автомашин будет доступен отрезок улицы Огонбаева от Ибраимова до Осмонкула. Автолюбители могут проехать по новеньким улицам Айбийке от Гагарина до железнодорожного переезда в жилом массиве "Ак-Ордо" и Логвиненко от Фрунзе до Жибек-Жолу.

Открыт проезд по улице Жунусалиева от Абдрахманова до Масалиева в жилом массиве "Арча-Бешик". Автолюбителей также ждёт улица Ак-Тилек от Элебесова до Дзержинского в жилом массиве "Ак-Тилек".

Общая протяженность отремонтированных улиц составляет 3,2 километра, ширина тротуаров от 1,5 до 3 метров.

Отметим, что в рамках реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", финансируемого Китайской Народной Республикой будут реконструированы 60 улиц общей протяженностью 70,87 км и построено 5 мостов.