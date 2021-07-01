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Более 2 млрд. сомов будет сэкономленно в результате сокращения госслужащих

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- Ренат Кольцов
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Заместитель руководителя администрации президента Адылбек Касымалиев прокомментировал отдельные положения указа "О сокращении численности государственного аппарата".

Данный Указ является продолжением, работы по оптимизации структуры государственных органов власти.Раннее в правительстве произошло определённое сокращение ведомств вследствие слияния, но количество работающих в них служащих не сильно изменилось.

"Теперь стоит задача по сокращению количества госслужащих до 30%. Согласно статистическим данным, за последние 25 лет количество государственных служащих только увеличивалось: в 1995 году их число составляло 26 152 человека, в 2010 году - 30 743, а в 2020 году - уже 34860 человек", - сказал заместитель руководителя администрации президента.

При этом, увеличение числа госслужащих не давало возможность поднять им заработные платы -для этого требовались огромные суммы из бюджета. В соответствии с Указом о сокращении, сэкономленные средства будут направлены на увеличение заработной платы государственных и муниципальных служащих.

"Если будет сокращено 30%, т.е. порядка 10-11 тыс. госслужащих, то государство сэкономит более 2 млрд сомов. Но следует отметить, что экономия произойдет только в следующем году, т.к. в текущем году в соответствии с Трудовым законодательством мы должны будем выплатить сокращенным пособие в виде трехмесячной заработной платы", - добавил Адылбек Касымалиев.

На данный момент министерство экономики и финансов начало работу по комплексной реализации указа, планируется создать межведомственную комиссию, которая еще раз проведет анализ и даст конкретные предложения по каждому министерству и ведомству. Полностью работу по реализации Указа будет вести кабинет министров. В администрации президента уже произведено сокращение.


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URL: https://www.vb.kg/402943
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