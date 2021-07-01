"Синие киты" снова охотятся за детьми в России

Казалось, что "группы смерти" разгромленные в соцсетях несколько лет назад никогда не вернуться. Однако последние новости из разных регионов России показали, что такие сообщества снова вышли на охоту за неокрепшими детскими умами. Сетевое издание Life рассказывает о трагических событиях произошедших в Белгородской области.

- Прости меня. Мне тебя не хватает, - с таким признанием в адрес М. опубликовала Л. их совместное селфи 16 июня. Через неделю с небольшим не стало её самой. Сейчас следствие выясняет, за что подруга просила прощения, что могла знать сама и почему совершила суицид.

В этом году подруги окончили восьмой класс. М. жила с мамой и бабушкой и слыла тихой, неконфликтной девушкой, хорошо училась и встречалась с парнем. И вдруг - самоубийство.

Её тело нашли около железной дороги. Рядом лежал мобильный телефон, а в нём прощальное видео. Судя по всему, оно было адресовано семье. Перед смертью заплаканная девушка рассказала о том, что она якобы является участницей "Синего кита", что "группы смерти" возвращаются и в новой игре будет много жертв. По словам М., сейчас только в её группе состоит 524 человека. 105 из них живут в Липецкой области, и все они в опасности. Девушка говорила, что не готова умирать, но сделать это ей придётся.

Накануне гибели девушки в мессенджеры её друзей пришло сообщение с неизвестного номера, в котором описывались приметы М. и сообщалось, что ей грозит смерть. Возможно, кто-то из "группы смерти" пытался спасти её и предупредить близких, но ему не поверили.

Спустя три дня - 14 июня - на той же станции Долгоруково при аналогичных обстоятельствах погиб молодой человек девушки - 16-летний А. Сомнений уже ни у кого не оставалось. Оперативники выяснили, что подростки действительно состояли в "группе смерти" и исполняли задание администраторов. Возможно, кураторы группы по очереди довели ребят до самоубийства, угрожая в случае их отказа расправой близким.

Проводник смерти

Расследованием этих смертей занялась особая группа сотрудников Следственного комитета России. Уже 19 июня в Ставрополе оперативники задержали молодого человека, подозреваемого в организации и управлении "группы смерти". По некоторым данным, под его "опекой" действительно могли находиться более 500 детей и подростков.

Им оказался 19-летний уроженец Ессентуков. По оперативным данным, он курировал группу, раздавал задания и склонял подростков к суициду. Ему предъявили обвинение по тяжёлой второй части статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Оперативники продолжают искать других модераторов группы, потому что последняя жертва "группы смерти"- 15-летняя Л. - погибла уже после задержания создателя сообщества.

О печально известном движении для детей "Синий кит" в России массово заговорили в 2017 году после того, как в феврале более 800 пользователей соцсетей опубликовали одноимённый хештег, ожидая получения инструкций от кураторов.

"Синие киты"

Массовая зачистка соцсетей от "групп смерти" в 2017 году закончилась несколькими резонансными приговорами. Тобольский районный суд приговорил к трём годам и четырём месяцам колонии-поселения администратора групп во "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, более известного как Филипп Лис. Его осудили за покушение на доведение несовершеннолетних до самоубийства и непосредственно за несколько эпизодов доведения до суицида.

Эксперты поясняют, что кураторы "групп смерти" стали осторожнее, хитрее, злее, поэтому представляют серьёзную опасность.Участники этих групп, дети и подростки, вступают в "игру" и выполняют ряд "заданий" со стороны "кураторов". После того как все испытания будут пройдены, финальным заданием становится самоубийство.

Клинический психолог Ирина Коржаева отметила, что главный мотиватор для участия подростка в смертельных играх - интерес. Сначала всё выглядит необычно и забавно, но по мере погружения в игру вдруг оказывается, что из неё уже почти не выбраться.