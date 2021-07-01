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В Казахстане подписан закон о дистанционной работе

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- Ренат Кольцов
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Президент Казахстана подписал закон о дистанционной работе, сообщает zakon.kz.

С принятием закона дистанционная работа теперь законодательно обозначена в Трудовом кодексе РК.

В кодекс внесены такие понятия, как "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа", а также восполнены законодательные пробелы, связанные с такими форматами работы.

Основной целью является устранение пробелов в части регулирования дистанционной работы в период введения ЧП, а также недопущения дискриминации в оплате труда работающих дистанционно. Принятие законопроекта в целом позволит защитить права работников, способствовать своевременному разрешению конфликтов и других вопросов в обеспечении безопасных условий труда.

Закон был инициирован депутатами Парламента для защиты трудовых прав казахстанцев. В числе новшеств для работников на "дистанционке" - установленный фиксированный учет рабочего времени, обязанность работодателя по обеспечению своих сотрудников оборудованием, услугами связи и ряд других норм.


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URL: https://www.vb.kg/402950
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