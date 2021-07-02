Узбекистан готов к строительству своей первой АЭС

Узбекистан подобрал прощадку для строительства своей первой атомной электростанции. Эксперты МАГАТЭ заявили, что работа ведется с соблюдением всех требований безопасности и принципов нераспространения, об этом пишут ООН Новости.

Узбекистан - крупный мировой поставщик урана - рассчитывает на то, что ядерная энергетика обеспечит низкоуглеродный источник энергии и позволит сократить выбросы парниковых газов и увеличить генерирующие мощности. В 2017 году страна подписала с Российской Федерацией межправительственное соглашение о строительстве двух реакторов ВВЭР-1200 с водой под давлением, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году. В 2019 году Узбекистан начал процесс выбора площадки для своей первой атомной электростанции (АЭС).

В июне в Узбекистане с 12 дневным визитом побывала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инспекторы привели комплексную оценку процесса развития инфраструктуры для ядерно-энергетической программы и пришли к выводу, что все идет по плану при соблюдении всех нормативных требований.

Члены группы заявили, что "Узбекистан добился значительного прогресса в разработке проекта АЭС и предпринял шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы и укреплению потенциала регулирующего органа". Они добавили, что ядерно-энергетическая программа страны пользуется мощной государственной поддержкой.

Группа вынесла рекомендации и предложения, направленные на оказание помощи Узбекистану в подготовке к строительству его первой АЭС.

"Узбекистан достиг существенного прогресса в развитии своей ядерно-энергетической инфраструктуры, - отметил руководитель группы Милко Ковачев, начальник Секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ.

В состав группы входили по одному эксперту из Бразилии и Болгарии и восемь сотрудников МАГАТЭ.

МАГАТЭ было создано в 1957 году для того, чтобы оказывать государствам содействие в мирном использовании атомной энергии.