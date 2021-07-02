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Мужчину подозревают в убийстве жены. Он заявлял, что она совершила суицид

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- Александра Василькова
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В Чуйском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве своей гражданской жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 30 июня 2021 года в дежурную часть ОВД Чуйского района проступило сообщение, о том, что женщина совершила самоубийство на пастбище, выстрелив в себя.

Однако сотрудники милиции обнаружили на трупе признаки насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статье 130 (Убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданский муж убитой женщины Т.О., 1976 года рождения.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между супругами, работавшими на выпасе скота.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Чуйского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/402954
Теги:
ГУВД, МВД, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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