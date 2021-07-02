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Какую российскую вакцину используют в Бишкеке?

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- Н Крайнова
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В Бишкеке проводится вакцинация от коронавируса прививками российского производства. Однако у многих возникают сомнения, а точно ли в бишкекских прививочных пунктах используют именно "Спутник V"? Ведь на упаковках они замечают совсем другое название.

Корреспонденты VB.KG побывали в прививочном пункте, который расположен в ЦСМ № 3 Первомайского района.

"Действительно у населения есть вопросы, когда слышат название "Гам-Ковид-Вак". Но это на самом деле торговое название "Спутник V". Так что горожане могут не переживать, это именно "Спутник-V". Вакцину храним в прививочном кабинете в специальной морозильной камере при минус 18 - 20 градусов. Каждый день утром и вечером медсестры регистрируют показатели температурного датчика. Одна доза вакцины содержится в одной ампуле. Сама вакцина храниться в замороженном состоянии, перед введением ее достают и размораживают в течение 2-3 минут" – рассказала куратор пункта вакцинации ЦСМ № 3 замдиректора по охране здоровья матери и детей Диляра ИСКАКОВА.


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URL: https://www.vb.kg/402957
Теги:
вакцина, Бишкек, медицина, коронавирус
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