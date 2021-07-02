В Кыргызстане на 2 июля зарегистрировано 1485 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 2 июля зарегистрировано 1 тысяча 485 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 923,

г. Ош – 33,

в Чуйской области – 165,

в Ошской области – 109,

в Таласской области – 22,

в Нарынской области –24,

в Иссык-Кульской области – 38,

в Джалал-Абадской области – 91,

в Баткенской области – 80.

За весь период зарегистрировано всего – 127 880 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии - 571 пациент.

Из них:

г. Бишкек – 264,

г. Ош – 76,

Чуйская область – 70,

Ошская область – 68,

Таласская область – 7,

Нарынская область – 5,

Иссык-Кульская область – 9,

Джалал-Абадская область – 46,

Баткенская область – 26.

За весь период всего выздоровело - 111 269 человек.