В Кыргызстане на 2 июля зарегистрировано 1485 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 2 июля зарегистрировано 1 тысяча 485 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 923,
г. Ош – 33,
в Чуйской области – 165,
в Ошской области – 109,
в Таласской области – 22,
в Нарынской области –24,
в Иссык-Кульской области – 38,
в Джалал-Абадской области – 91,
в Баткенской области – 80.
За весь период зарегистрировано всего – 127 880 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии - 571 пациент.
Из них:
г. Бишкек – 264,
г. Ош – 76,
Чуйская область – 70,
Ошская область – 68,
Таласская область – 7,
Нарынская область – 5,
Иссык-Кульская область – 9,
Джалал-Абадская область – 46,
Баткенская область – 26.
За весь период всего выздоровело - 111 269 человек.