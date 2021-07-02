На границе с РК скопление грузовиков. Погранслужба заявляет, что это норма

Контрольно-пропускные пункты через госграницу функционируют в штатном режиме, обстановка стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

Поясняется. что в настоящее время в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы наблюдается небольшое скопление автотранспорта. В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 119 грузовых автомашин.

"Скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанном пункте пропуска носит цикличный характер в связи с увеличением грузопотока и в основном наблюдается в выходные дни, а также в дни организации рынков. С кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля. Легковой автотранспорт и пассажиропоток пропускаются без ограничений.", отмечает ПС ГКНБ.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.