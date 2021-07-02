Кыргызстан и Россия укрепят сотрудничество в сфере культуры

Кыргызстан и Россия проведут в текущем году ряд совместных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества в культурной сфере. Об этом шла речь в ходе состоявшейся в Москве встрече министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрата Иманалиева со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как рассказали в посольстве КР в РФ, при содействии которого прошла эта встреча, одним из важных вопросов, рассмотренных собеседниками, стала реализация мероприятий, предусмотренных в рамках Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Таковым, напомним, был объявлен 2020-й, но из-за пандемии коронавируса совместные планы не удалось воплотить в жизнь. В ходе недавней встречи в Сочи президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров договорились выполнить их в предстоящие месяцы.

"В прошлом году, - отмечал российский лидер, - были запланированы Год России в Кыргызстане и, наоборот, Год Кыргызстана в России. Свыше 200 мероприятий у нас было намечено. К сожалению, пандемия не позволила их осуществить... Но мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане".

Кайрат Иманалиев и Михаил Швыдкой обсудили и вопрос торжественного закрытия Перекрестного года нынешней осенью. Оно, как ожидается, пройдет с участием руководства двух стран, ведущих российских и кыргызских творческих коллективов, видных деятелей искусства.

Кроме того, были согласованы предварительные сроки организации Дней культуры России в Кыргызстане в августе текущего года и Дней кино Кыргызстана в России предстоящей осенью. Также стороны договорились о проведении в РФ совместного мероприятия по случаю 80-летия со дня рождения советского, кыргызского и российского оперного певца, народного артиста СССР Булата Минжилкиева.

В рамках визита в Москву Кайрата Иманалиева состоялись его встречи с руководством Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" и с ректором Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Борисом Любимовым. С "Росконцертом" обсуждены, в том числе, организационно-технические вопросы торжественного закрытия Перекрестного года, предварительная программа этого мероприятия. А с главой "Щепки" достигнута договоренность о подготовке 25 специалистов для театральной сферы Кыргызстана и о содействии обучению студентов из КР в этом российском вузе.