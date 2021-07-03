В России установят новый прожиточный минимум

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России будет установлен с 1 января 2022 года и составит 13 026 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 1 июля.

"Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля", - отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также сообщается, что это постановление будет действовать до конца 2022 года. В 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рублей.

Как информируют "Ведомости", согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 года может составить 4,7-5,2 процента. Во время своей прямой линии, состоявшейся 30 июня, президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что по итогам этого года инфляция составит 5 процентов.

С 1 января 2021-го в России, напоминают "Ведомости", вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Их определение предполагается исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Закон также устанавливает МРОТ в размере "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году".

В ходе прямой линии Владимир Путин рассказал, что в стране приняты новые меры поддержки граждан с низким доходом. Так, введен запрет на снятие денег банком в счет кредита, если у гражданина при этом остается сумма ниже прожиточного минимума. В этот же день стало известно, что в РФ начал действовать закон о предоставлении новых пособий беременным женщинам, одиноким родителям с детьми, возраст которых составляет от 8 до 17 лет. Условием получения пособий является недостаток среднедушевого дохода в семье до показателя прожиточного минимума. Размер пособия составит, в среднем, 6,3 тысячи рублей.

Немного ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет включительно.