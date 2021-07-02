В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончалось десять человек. Данные на 2 июля сообщил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
г. Бишкек - 6,
Таласская область - 1,
Джалал-Абадская область - 1,
Баткенская область - 2.
Всего за весь период скончались - 2019 человек.
На стационарном лечении сейчас находится - 3691 пациент, из них:
332 (8,9%) - удовлетворительное состояние;
2253 (61,0%) - средней тяжести;
948 (25,6%) - тяжелые;
158 (4,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 9815 пациентов.