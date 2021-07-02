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За сутки от коронавируса скончалось десять человек

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончалось десять человек. Данные на 2 июля сообщил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

г. Бишкек - 6,

Таласская область - 1,

Джалал-Абадская область - 1,

Баткенская область - 2.

Всего за весь период скончались - 2019 человек.

На стационарном лечении сейчас находится - 3691 пациент, из них:

332 (8,9%) - удовлетворительное состояние;

2253 (61,0%) - средней тяжести;

948 (25,6%) - тяжелые;

158 (4,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 9815 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/402968
Теги:
смертность, коронавирус, COVID-19
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