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Пострадавших в Баткене предпринимателей хотят освободить от налогов

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- Александра Василькова
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Министерство экономики и финансов предлагает признать приграничный конфликт Кыргызстана и Таджикистана в конце апреля 2021 года форс-мажорными обстоятельствами и освободить пострадавших предпринимателей от уплаты налогов. Законопроект опубликован на сайте правительства для общественного обсуждения.

"В ходе вооруженных столкновений пострадали население (раненные и погибшие), субъекты предпринимательства, уничтожены их имущество, разрушены жилые здания граждан Кыргызской Республики и помещения для осуществления предпринимательской деятельности.

По предварительным оценочным данным ущерб населению и субъектам бизнеса составляет около 630 миллионов сомов", - говорится в справке-обосновании к документу.

Минэкономики предлагает предоставить льготы тем предпринимателям, которых Государственная комиссия по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области включила в список пострадавших. Их могут освободить от уплаты налогов с 1 апреля по 31 декабря текущего года.

Если инициатива будет поддержана, то будут установлены нулевые ставки для налогов: подоходного, на прибыль, НДС за исключением налога на добавленную стоимость на импорт, с продаж, единый налог.

Предприниматели могут до 1 октября представить заявления о предоставлении им отсрочки или рассрочки по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в результате форс-мажора.


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URL: https://www.vb.kg/402971
Теги:
Баткенская область, законопроект, налоги, приграничные конфликты, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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