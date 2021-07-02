За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразился 51 медицинский работник

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразился 51 медицинский работник. Такие данные на 2 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 26 случаев,

в Чуйской области - 7,

в Ошской области - 3,

в Нарынской области - 2,

в Иссык-Кульской области - 4,

в Джалал-Абадской области - 5,

в Баткенской области - 4.

За сутки из стационаров было выписано 7 человек. На домашней самоизоляции находятся - 15 медработников.

За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5505 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели - 4924 человека.