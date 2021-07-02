Суд постановил прекратить следствие о смерти Азимжана Аскарова в тюрьме

Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" сообщило, что следственный судья прекратил рассмотрение жалобы адвоката Айдара Сыдыкова по прекращению расследования факта смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

Свое решение судья обосновал тем, что жалоба на постановление о прекращении досудебного производства была подана по истечении срока на обжалование 28 июня, а постановление о прекращении досудебного производства по факту смерти Аскарова было получено адвокатами 16 июня.

В "Бир Дуйно Кыргызстан" уточнили, что юристы получили копию постановления о прекращении досудебного производства, действительно, 16 июня, как и два тома материалов досудебного производства, которые требовали тщательного изучения. Таким образом, сроки были соблюдены.

"Последний день подачи жалобы выпадал на 26 июня, субботу, т.е. нерабочий день, соответственно последним днем подачи заявления является 28 июня 2021 года. Жалоба была подана в последний день, поскольку материалы дела в 2 тома требовали углубленного изучения специалистами. Также мы надеялись получить заключение специалистов на заключение судебно-медицинской экспертизы", - уточняют в "Бир Дуйно".

Правозащитники считают, что следственный судья превысил свои полномочия, прекратив досудебное производство, в связи с чем намерены подать жалобу в дисциплинарную комиссию судей на действия судьи и обжаловать постановление о прекращении в Бишкекский городской суд.

Напомним, в сентябре 2010 года правозащитник Азимжан Аскаров был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в соучастии в убийстве сотрудника милиции во время этнического конфликта на юге Кыргызстана в июне того же года. Известный правозащитник скончался 25 июля 2020 года в тюрьме. Аскарову было 69 лет.

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) считает, что Европейский союз должен добиться справедливости в деле Азимжана Аскарова. Ранее Комитет ООН установил, что к правозащитнику применялись пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.