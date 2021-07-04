В ОДКБ обеспокоены влиянием процессов в Афганистане на ситуацию в ЦА

Существенное влияние на ситуацию в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ оказывают процессы, происходящие в Афганистане. И в ОДКБ придают огромное внимание мониторингу этой проблематики.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Оно, как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, состоялось 1 июля в Душанбе под председательством председателя ПА ОДКБ, председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Таким мониторингом, по словам Зася, занимается рабочая группа по Афганистану при СМИД ОДКБ.

"По нашей оценке, угрозы активизации международных террористических и религиозно-экстремистских организаций на территории Афганистана, соответственно, вероятность распространения терроризма и преступного наркотрафика не снижаются. Вероятность скорого урегулирования ситуации на территории этой страны и, как следствие, в афганском приграничье, остается низкой. Один из главных вопросов – в каком направлении будет развиваться там обстановка после вывода оттуда американского и натовского военных контингентов, удастся ли официальному Кабулу и Движению "Талибан" достичь договоренностей, обеспечивающих мир и стабильность в стране, не допустить усиления там позиций ИГИЛ и других экстремистских группировок", - сказал генсек ОДКБ.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях особую важность приобретает подготовке проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, которая проводится в настоящее время.

Совет ПА ОДКБ принял Заявление в котором говорится о готовности методами парламентской дипломатии оказывать поддержку Национальной Ассамблее Афганистана, всем афганским этническим группам и политическим силам, включая Движение талибов, в продвижении процесса национального примирения в Афганистане. В связи с ухудшением обстановки в непосредственной близости от южных границ Таджикистана - государства-члена ОДКБ в документе выражена обеспокоенность "высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане, особенно в его северных провинциях, на фоне сворачивания иностранного военного присутствия". ПА ОДКБ призвала власти Афганистана и Движение талибов к "прекращению насилия в целях обеспечения благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства".

Также в Заявлении содержится призыв к международному сообществу, включая национальные парламенты и международные парламентские организации, "наращивать гуманитарное содействие Афганистану с целью недопущения потоков афганских беженцев на территорию соседних стран". И подтверждается готовность "содействовать совершенствованию и гармонизации законодательства Исламской Республики Афганистан в сфере борьбы с терроризмом и незаконным оборотов наркотиков, опираясь на накопленный Парламентской Ассамблеей ОДКБ нормотворческий опыт, включая разработанные модельные законы и рекомендации".