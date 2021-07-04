Бишкекское движение – ни светофоров, ни дорожных знаков

Автомобилисты столицы просят установить светофоры на пересечениях улицы Профсоюзной с Месароша и Кайназаровой. Иначе невозможно выполнить поворот налево с любой из указанных магистралей. Также не хватает знаков на конечной остановке автобуса № 38 в 110-м квартале.

После сдачи в эксплуатацию улицы Профсоюзной после ремонта и строительства, она стала очень популярной среди автолюбителей. Как минимум треть трафика с проспекта Дэн Сяопина перекочевала сюда. И не мудрено, ведь доехать можно от Фучика и почти до самой западной окраины города.

Позже были приведены в порядок и пересекающие ее улицы, в числе которых Месароша и Кайназаровой. Естественно, это повысило и их популярность среди водителей, что вылилось в значительное увеличение транспортного потока.

Но так как Профсоюзная является главной дорогой, повернуть на нее налево и с Месароша, и с Кайназаровой очень проблематично. Особенно в часы-пик, когда идет почти непрерывный поток. Приходится подолгу ждать разрыва. Многие отчаянные шоферы создают аварийные ситуации, выполняя маневр перед самым носом у проезжающих перпендикулярно коллег, под истошный сигнал их клаксонов.

Впрочем, тем, кто хочет повернуть налево с самой Профсоюзной ненамного легче. Ведь им приходится пропускать встречный поток.

Отдельно нужно упомянуть пешеходов. Несмотря на то, что на обоих пересечениях есть пешеходные переходы, далеко не все автолюбители пропускают пеших горожан.

Одним словом, здесь обязательно нужны электронные регулировщики. Вообще удивительно, что их установку не продумали еще на этапе проектирования дороги. Ведь даже не специалисту было понятно, что она станет очень оживленной.

Также от горожан поступила просьба установить знаки приоритета на перекрестке улиц Буурдинской и Талды-Суйской, что в 110-м квартале. На этом пересечении размещена конечная остановка автобуса № 38. Однако ни с одной из сторон нет ни одного знака "главная дорога" и "уступи дорогу".

Обычно в таких случаях проезд осуществляется по правилу "помеха справа". Однако правила дорожного движения для многих шоферов сейчас – это высшая математика. Кроме того, часть водителей, кто ездит здесь постоянно, считают главной Талды-Суйскую и нередко создают аварийные ситуации, не пропуская тех, кто приближается к ним справа по Буурдинской.

Установка знаков – не такая уж и большая трата для бюджета. Но почему-то о таких важных для безопасности вещах ответственным службам приходится постоянно напоминать.