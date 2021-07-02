Задержан гражданин России, находящийся в международном розыске

В Кыргызстане задержан гражданин Российской Федерации, находящийся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

2 июля 2021 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 358 часть 1 ("Незаконное пересечение государственной границы") Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, задержан гражданин Российской Федерации "И.Р.А." 1994 года рождения, находящийся в международном розыске.

"И.Р.А." находится в международном розыске по линии Интерпола за совершения тяжкого преступления ("Мошенничество в особо крупном размере в сфере банковской деятельности") на территории города Барнаул Алтайского края Российской Федерации. В настоящее время ГКНБ КР проводятся необходимые следственные мероприятия для последующей экстрадиции "И.Р.А." на территорию РФ.