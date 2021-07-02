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Чолпонбек Абыкеев назначен Государственным секретарем КР

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- Анастасия Карелина
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Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Чолпонбек Абыкеев назначен Государственным секретарем Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Чолпонбеку Абыкееву 63 года. Ранее он занимал должность советника председателя Кабинета министров Кыргызстана. Известен, как журналист, писатель, общественный деятель. Возглавлял Архивное агентство при Государственной регистрационной службе. Был членом Конституционного совещания.


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URL: https://www.vb.kg/402991
Теги:
назначение, президент, политика, Садыр Жапаров
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