В Москве вспомнили об одном из основателей кыргызской государственности

Международная конференция по случаю 120-летия со дня рождения выдающегося кыргызского государственного и политического деятеля Жусупа Абдрахманова состоялась в Москве. Она была организована местной кыргызской диаспорой, при поддержке посольства КР в РФ и прошла в Московском доме национальностей.

Жусуп (Юсуп) Абдрахманов (1901 - 1938) - советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской автономной советской социалистической республики. Служил в Красной Армии, сражаясь на Семиреченском фронте. Стоял у истоков кыргызского комсомола, являясь делегатом знаменитого III съезда ВЛКСМ (1920), был избран в состав президиума, на съезде состоялась его длительная беседа Лениным. Затем работал в аппарате ЦК РКП(б), в марте 1927 года в возрасте 26 лет был назначен председателем Совета народных комиссаров Киргизской АССР. На посту главы исполнительной власти республики проводил смелую, независимую от центра политику. В письмах Сталину отстаивал идею преобразовать Киргизскую АССР в союзную республику. Был репрессирован и расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958 году. Похоронен в мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в пригороде Бишкека.

В конференции, посвященной памяти Абдрахманова, приняли участие государственный и общественные деятели обеих стран, кыргызской и других диаспор. В их числе профессор Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Назаров, профессор МГУ Марклен Конурбаев, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, советник посольства КР в РФ Алмаз Букалаев, председатель Совета кыргызского диаспоры Москвы и Московской области Кубанычбек Осмонбеков, почетный председатель этого Совета, замдиректора Института миграции и межнациональных отношений, эксперт комиссии при президенте РФ по межнациональным отношениям Раимкул Аттокуров и другие. Участником конференции стал и также выступил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев, находившийся с визитом в России.

Собравшиеся говорили о различных гранях государственной деятельности и организаторского таланта этой героической личности, о важности популяризации биографии Абдраханова среди нынешних и будущих поколений кыргызстанцев. Подчеркивалось, что памятная дата будет отмечаться и в самом Кыргызстане, в соответствии с Указом президента КР Садыра Жапарова от 11 февраля текущего года "О праздновании 120-летия со дня рождения Жусупа Абдрахманова".

Посольство Кыргызстана обратилось к российской стороне с просьбой о содействии в поиске и получении в государственных архивах Российской Федерации архивных материалов, касающихся жизни и деятельности выдающегося соотечественника.