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В Узбекистане ограничили использование Twitter, TikTok и "ВКонтакте"

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- Ренат Кольцов
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В Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций сообщили об ограничении использования ряда социальных сетей в связи с нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан, - сообщают узбекистанские СМИ.

Таким образом, соответствующие социальные сети со 2 июля внесены в "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных" и использование ими соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков.

Ранее узбекистанский регулятор выдал предписания компаниям Mail.ru Group ("ВКонтакте"), Twitter Inc. (Twitter) и Tencent Inc. (WeChat) о принятии соответствующих мер по обеспечению соблюдения требований статьи 27–1 закона РУз "О персональных данных".

Согласно данной статье, собственник и (или) оператор при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, обязан обеспечить их сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных.


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URL: https://www.vb.kg/402995
Теги:
социальные сети, Узбекистан
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