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Кувейтский фонд построит новый корпус ЛОР и офтальмологии в НЦОМиД

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- Ренат Кольцов
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2-июля 2021 года в 12:00 в Национальном Центре Охраны Материнства и Детства состоялась церемония закладки капсулы нового корпуса отделений ЛОР и Офтальмологии.Об этом сообщает пресс-центр минздрава КР

Закладка капсулы прошла с участием министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева, гостей из Кувейта во главе с председателем международного благотворительного фонда "Ас-Сафа" - шейх Мухаммад Аль-Шайя и коллектива Национального центра охраны материнства и детства.

Строительство нового здания общей площадью 2708 м2 будет полностью профинансировано Общественным объединением "Центр Ас-Сафа", строительство планируется закончить в мае 2022 года. Новое 5-уровневое здание будет оснащено соответствующей техникой и будет отвечать всем современным требованиям.

На цокольном этаже будут расположены: кабинет врача КТ; рентген кабинет компьютерной томографии; фото лаборатория; тепловой пункт; тех помещения; чистая зона и т.д.

1-этаж: Приемная; зал ожидания; кабинет ЛОР; кабинеты аудиолога; логопеда; сурдопедогога; офтальмолога; кабинеты врачей; кабинет исследования слуха; комната матери и ребенка; конференционный зал; игровая комната; буфет.

2-этаж: 9 двухместных палат; кабинет заведующего отделением; кабинеты медсестер; процедурная; кабинет УЗИ.

3-этаж: 10 двухместных палат; кабинет заведующего отделением; процедурный кабинет; кабинеты медсестер; буфет.

4-этаж: реанимация; кабинет реаниматолога; 2 операционные палаты; 2 дооперационные палаты; 2 стерильных комнат; комнаты персонала; палата пробуждения; санитарные комнаты.

Напомним, что в 2020 году ОО "Центр Ас-Сафа" построены и сданы в эксплуатацию два современных отделения "Гематологии" и "КДО" в том же Национальном Центре Охраны Материнства и Детства. Также, в настоящее время идут строительные работы нового 5-уровнего здания для отделения детской онкологии.


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URL: https://www.vb.kg/402996
Теги:
благотворительность, Кувейт, больница, Минздрав
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