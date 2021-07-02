Пункты вакцинации будут открывать в супермаркетах и аптеках

Замглавы кабмина Жылдыз Бакашова провела очередное заседание Республиканского оперативного штаба,- говорится в сообщении пресс – службы правительства

"Эпидемиологическая ситуация в республике стремительно ухудшается. В данное время каких-либо ограничений местными органами власти не вводится, но в случае необходимости могут быть приняты меры ограничительного характера. В ближайшее время в Кыргызстан доставят 1 млн 250 тыс. доз китайской вакцины, поэтому нужно максимально ускорить процесс вакцинации населения. Очень важно охватить большее количество людей. Необходимо обеспечить круглосуточную работу вакцинных пунктов в городе Бишкек. Кроме того, пункты вакцинации будут открывать в супермаркетах, аптеках. Я хочу подчеркнуть, что работа по борьбе с коронавирусной инфекцией – общая работа, поэтому необходима слаженная координация, взаимодействие и помощь всех государственных органов и местных органов власти", - заявила глава республиканского штаба Жылдыз Бакашова.

По итогам заседания штаба Министерству здравоохранения и социального развития поручено: