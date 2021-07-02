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Пункты вакцинации будут открывать в супермаркетах и аптеках

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- Ренат Кольцов
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Замглавы кабмина Жылдыз Бакашова провела очередное заседание Республиканского оперативного штаба,- говорится в сообщении пресс – службы правительства

"Эпидемиологическая ситуация в республике стремительно ухудшается. В данное время каких-либо ограничений местными органами власти не вводится, но в случае необходимости могут быть приняты меры ограничительного характера. В ближайшее время в Кыргызстан доставят 1 млн 250 тыс. доз китайской вакцины, поэтому нужно максимально ускорить процесс вакцинации населения. Очень важно охватить большее количество людей. Необходимо обеспечить круглосуточную работу вакцинных пунктов в городе Бишкек. Кроме того, пункты вакцинации будут открывать в супермаркетах, аптеках. Я хочу подчеркнуть, что работа по борьбе с коронавирусной инфекцией – общая работа, поэтому необходима слаженная координация, взаимодействие и помощь всех государственных органов и местных органов власти", - заявила глава республиканского штаба Жылдыз Бакашова.

По итогам заседания штаба Министерству здравоохранения и социального развития поручено:

  1. продолжить онлайн и офлайн обучение медицинских работников первичного звена здравоохранения методам профилактики, диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией согласно 5-го клинического руководства;
  2. совместно с полномочными представителями Кабинета Министров в областях, мэриями городов Бишкек и Ош обеспечить бесперебойную работу службы 118 с увеличением количества сотрудников службы, а также привлечением к работе опытных медицинских работников из общей сети здравоохранения;
  3. совместно с мэрией города Бишкек решить вопрос об увеличении до 25 количество линий подключения к службе 118;
  4. совместно с полномочными представителями Кабинета Министров в областях, мэриями городов Бишкек и Ош обеспечить бесперебойную работу мобильных бригад, при необходимости увеличить их количество;
  5. в трехдневный срок направить в Министерство экономики и финансов запрос на финансовые средства, необходимые для закупки лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты для организаций здравоохранения;
  6. распределить прибывшую вакцину из Китайской Народной Республики по регионам и городам пропорционально, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
  7. Министерству обороны поручено решить вопрос об организации обсервационной зоны для медицинских работников в гостинице "Семетей".


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URL: https://www.vb.kg/402998
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