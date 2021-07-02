Президент выразил соболезнование родным и близким Балбая Алагушова

Кыргызский народ понес невосполнимую утрату.

Народный артист Кыргызской Республики, Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, известный музыковед, отличник народного просвещения, член Союза журналистов, Союза композиторов, Союза писателей Кыргызской Республики, основатель золотой сокровищницы кыргызского радио, записавший на пленку мелодии в исполнении выдающихся кыргызских певцов, комузистов, кыл кыякчы, внесший неоценимый вклад в формирование золотого музыкального фонда Кыргызстана Балбай Алагушов скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, - сообщает пресс-служба президента КР.

Балбай Алагушов родился 5 мая 1936 года в селе Кызыл-Добо Тонского района Иссык-Кульской области.

В 1959 году окончил филологический факультет Кыргызского национального университета (тогда КГУ), в 1973 году музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева.

С 1959–1965 годы работал заведующим отдела в газете "Кыргызстан пионери".

С 1965–1985 годы являлся научным сотрудником сектора эстетики и искусствоведения Института философии и права Национальной академии наук Кыргызской Республики.

С 1985–1998 годы работал заведующим отделом в издательствах "Кыргызстан" и "Адабият".

Балбай Алагушов с 7 июня 1997 года через Радио "Азаттык" пропагандировал искусство кыргызских композиторов, поэтов, певцов, комузистов, кыякчы, внеся тем самым огромный вклад в развитие Кыргызской национальной музыки.

Он являлся автором Энциклопедии "Кыргыз музыкасы", ряда других публицистических, научно - образовательных книг, учебных пособий по преподаванию музыки для средних общеобразовательных школ.

За огромный вклад в развитие музыкального искусства Кыргызстана, Балбай Алагушов был удостоен звания "Заслуженный работник культуры Кыргызской Республики", а затем звания "Народный артист Кыргызской Республики", был награжден медалями "За трудовую доблесть", "Манас-1000".

Светлый образ Балбая Алагушова, талантливого педагога, известного музыковеда, яркого разностороннего человека, навсегда останется в сердцах нашего народа.

Выражаем семье, родным и близким покойного глубокие соболезнования и вместе разделяем тяжелую горечь невосполнимой утраты.

С. Н. Жапаров, Т. Т. Мамытов, У. А. Марипов, Ж. К. Бакашова, С. С. Касмамбетов, К. О. Иманалиев, Г.Дж.Байтерек, Г. С. Молдобекова, С. А. Аманова, И. А. Балташев, М. К. Кожоев, М. Т. Байджиев, М.Шерикулов, Б. Ж. Кудайбергенов, Ж.Туменбаева, Т.Чынгышев, Т. Т. Казаков, М. А. Бегалиев, А.Абдыкалыков, Н. О. Калыбеков, О.Султанов, К.Жусупов, Т.Мамеев, М.Абакиров, К.Жусубалиев, С. Станалиев, А.Омурканов, Ш. Дуйшеев, М.Ааматов, К.Бакиров, Садык Шер-Нияз, С. Суслова, С. А. Раев, Т.Ту? ?гуналиев, Ж.Кумамбетов, М. У. Алышбаев, К. Ы. Турапов, К. А. Осмонов, С. Жетимишев, К.Ашымбаев, А.Рыскулов, М.Мамазаирова, А.Жашылыков, А. Д. Султанбаев, А. А. Акматалиев, Т.Чокиев, С. Токтакунова, Д. Жалгасынова, К.Сартбаева, Г.Базаров, М. А. Бектеналиев, У.Полотов, Г.Мамашева, Г.Момушева, А. А. Озубеков, Е. Ю. Кузнецов, А. К. Тиленбаев и др.