Первый четвертьфинал ЕВРО - 2020. Швейцария - Испания: составы команд

Через десять минут на на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге сыграют сборные Швейцарии и Испании.

Стартовые составы:

Сборная Швейцарии: Зоммер, Эльведи, Аканжи, Родригес, Видмер, Фройлер, Закария, Цубер, Шакири, Эмболо, Сеферович.

Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба, Бускетс, Коке, Педри, Сарабия, Мората, Ф. Торрес.

Судит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери - румын Овидиу Хацеган.

Победитель пары Швейцария - Испания сыграет в полуфинале Евро с командой, которая возьмёт верх в четвертьфинальном матче Бельгия - Италия.