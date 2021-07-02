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Наступление талибов. Армия Афганистана готовятся к обороне города Хайратон

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- Ренат Кольцов
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Несмотря на успешное наступление талибов на севере Афганистана, отдельные части правительственных сил готовы дать бой и защитить приграничный с Узбекистаном город Хайратон, сообщает TOLO News.

Последние несколько недель в в северной провинции Балх Афганистана идут боестолкновения между правительственными силами и талибами. Верные Кабулу силы расположены на базах в пяти километрах к востоку и западу от приграничного города. Обороной командует Сайед Саадулла Хашеми, заместитель командующего 209-м корпусом "Шахин" афганской армии.

Угроза захвата Хайратона парализовала торговлю с Узбекистаном. В обычные дни до 250 грузовиков ежедневно пересекало здесь границу.

Жители Хайратона сообщают, что рынки закрыты, а многие семьи покинули свои дома.Талибы контролируют девять уездов провинции Балх.

Хайратон - город на севере Афганистана. На берегу реки Аму-Дарья.Один из главных пунктов наземного сообщения Афганистана с внешним миром, в частности - с Узбекистаном. Грузовой терминал в Хайратоне один из трёх железнодорожных переходов в Афганистане - в 10 км от Термеза.


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URL: https://www.vb.kg/403005
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