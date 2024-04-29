В Турции стоматолог вкрутил зубной имплант в мозг пациента

40-летний Рамазан Йылмаз из Бурсы обратился в частную клинику с жалобой на зубную боль. Стоматолог вырвал ему больной зуб и рекомендовал установить вместо него имплант. Как рассказал пациент, во время операции врач пожаловался медсестре, что устройство для установки импланта неисправно. Поэтому доктор стал действовать вручную.

Когда врач пытался установить зуб, я заметил, что он прикладывает чрезмерные усилия. Я указал ему на это, добавив, что услышал звук, похожий на треск кости. Однако он заверил меня, что это нормально, - рассказал пострадавший.

Дантист же завинтил имплант с такой силой, что проломил кости черепа и попал в мозг. Пациент стал кричать от жуткой боли. Поняв ошибку, врач отвёз мужчину в больницу.

Там Йылмазу провели 8-часовую операцию. Мужчина попрощался с женой и двумя детьми, но, к счастью, вмешательство прошло успешно, инородное тело удалили. Теперь пациент выписался из больницы и подал в суд на "врача-монстра".

Источник: Комсомольская правда