Путин пообещал Назарбаеву вернуть останки хана Кенесары

Одной из тем переговоров Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина стали поиски и возвращение останков хана Кенесары, пишет sputnik.kz

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай сообщил, что в ходе встречи Елбасы попросил Путина оказать содействие в этом процессе.

"Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил первого президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь", - рассказал пресс-секретарь Назарбаева.

По словам Путина, артефакт будет найден и возвращен народу Казахстана, добавил Айдос Укибай.

Кенесары хан - последний хан всех трех казахских жузов, он возглавлял национально-освободительное движение казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи.

Поиски останков хана Кенесары, убитого в 1847 году, идут до сих пор. По одной из версий, тело хана было погребено на территории Кыргызстана, а отсеченную голову доставили в Омск в качестве трофея.