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Дагестанку живущую в Швеции похитили, чтобы выдать замуж

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- Ренат Кольцов
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Гражданку России и Швеции 18-летнюю дагестанку украли родственники для заключения брака, они пригрозили ей убийством, в случае, если свадьба не состоится, сообщает интернет – издание vz.ru

"Девушка приехала в Дагестан 23 июня: там ее дядя вывел ее на улицу и начал избивать. Сказал, что она должна выйти замуж за человека, с семьей которого они уже договорились. Если не согласится, то опозорит семью, и он убьет ее", – рассказала правозащитница Светлана Анохина,.

Дагестанка обратилась за помощью к матери, бабушке, дедушке, другому дяде, но те также избили ее, утверждает Анохина. Родственники сообщили девушке, что она "должна согласиться [на брак], если не хочет быть похоронена рядом со своей тетей".

У нее отобрали телефон, оба паспорта, насильно удерживали в доме. Свадьбу планировалось сыграть 3 июля, были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей "в виде золота и денег".

Девушка все же смогла связаться со своим другом в Швеции, она попросила его о помощи. Тот сообщил в полицию и посольство Швеции в России. 29 июня дагестанка связалась с адвокатами и попросила срочной помощи, также она рассказала, где находится.

Ее забрали полицейские для опроса. Она сообщила правоохранителям, что ее насильно пытаются выдать замуж под угрозой убийства. Полиция отпустила ее, и девушка сбежала.

Позже, 30 июня родственники заявили, что девушка сбежала, и было возбуждено дело о похищении человека, девушку начали искать. По мнению самой пострадавшей, дядя мог заплатить правоохранителям, чтобы возбудили дело.

В "Правовой инициативе" уточнили, что сейчас девушка в безопасности, она сообщила о происшествии своему молодому человеку и посольству Швеции.


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URL: https://www.vb.kg/403008
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