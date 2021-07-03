Вакцинироваться от COVID-19 в Бишкеке могут все желающие. Где это сделать?

Бишкекчане продолжают получать прививки от COVID-19. Вакцинироваться от коронавирусной инфекции могут все желающие. Такую информацию сообщает мэрия города Бишкек.

Муниципалитет распространил информацию о количестве вакцинированных граждан. Так по состоянию на 2 июля 2021 года первой дозой привито 36944 человека, второй дозой - 20168 человек. Из привитых первой дозой: 2933 медработника, 1157 преподавателей школ города Бишкек, 1805 государственных служащих, 445 служащих силовых структур, 11505 лиц старше 60 лет, 17531 граждан из других категорий, 1203 человека с хроническими заболеваниями.

Вторую дозу вакцины уже получили 2526 медработников, 863 преподавателя школ города Бишкек, 1004 государственных служащих, 345 служащих силовых структур, 5182 лица старше 60 лет, 9485 граждан из других категорий, 588 лиц с хроническими заболеваниями.

Из второй партии "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) (50 тысяч доз) первой дозой уже привито 14363 человека.

Вакцинацию второй дозой вакцины Sinopfarm проводят в прививочных кабинетах:

ЦСМ №4 ОЦСМ Свердловского района - 0(709)828-314;

ЦСМ № ОЦСМ Свердловского района - 0(778)376-662;

ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района - 0(500)008-208;

ЦСМ №16 ОЦСМ Первомайского района - 0(550)651-170;

ЦСМ №15 ОЦСМ Октябрьского района - 0(703)210-476;

ЦСМ №19 ОЦСМ Октябрьского района - 0(709)655-540;

ЦСМ №12 ОЦСМ Ленинского района - 0(554)202-780;

ЦСМ №17 ОЦСМ Ленинского района – 0(550)187-352;

врачебной амбулатории жилого массива "Калыс-Ордо" ЦСМ №13 ОЦСМ Ленинского района - 0(550)500-845;

врачебной амбулатории в жилых массивах: "Учкун", "Бакай-Ата", "Кара-Жигач" ОЦСМ Свердловского района – 0(505)286-670;

врачебных амбулаториях в жилых массивах "Ак-Бата", "Ак-Босого" ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района – 0(500)008-208;

поликлинике Железнодорожной больницы (ЖДБ) – 0(773)261-250.

Вакцинацию "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) проводят в:

ОЦСМ Ленинского района - т. 64-45-57; 0(505)111-330;

ОЦСМ Первомайского района - т. 32-55-71; 0(550)701-002;

ОЦСМ Октябрьского района - т .57-09-15: 0(703)293-793;

ОЦСМ Свердловского района - т. 63-51-22; 0(505)286-670;

ЦСМ №2 ОЦСМ Ленинского района - т. 21-03-08; 0(553)116-364;

ЦСМ №7 ОЦСМ Первомайского района - т. 62-09-62, 0(703)038-015;

ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района - 0(702)157-539.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии "Вакцинация": т. 31-32-97, а также по телефонам отдела иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(500)303-343, т. 54-65-21, 54-61-04.

Вакцинируемые при себе должны иметь паспорт, так как все данные (паспортные и данные о вакцине) вводятся в базу данных вакцинированных против COVID-19 при ЦЭЗ МЗиСР КР.