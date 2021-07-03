За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 38 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 38 медицинских работников. Такие данные на 3 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 14 случаев,

в г. Ош - 4,

в Чуйской области - 5,

в Ошской области - 3,

в Таласской области - 1,

в Нарынской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 5,

в Баткенской области - 5.

За сутки из стационаров было выписано 6 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 13 человек.

За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5543 случая заражения COVID-19. Из них выздоровели - 4943 человека.