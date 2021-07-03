За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще 8 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Такие данные на 3 июля сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 4,
в г. Ош - 1,
в Чуйской области - 2,
в Джалал-Абадской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2027 человек.
На стационарном лечении сейчас находится - 3864 пациента, из них:
79 (2,0%) - в удовлетворительном состоянии;
2514 (65,0%) - в состоянии средней тяжести;
1097 (28,3%) - тяжелые пациенты;
174 (4,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 10318 пациентов.