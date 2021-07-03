За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще 8 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Такие данные на 3 июля сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 4,

в г. Ош - 1,

в Чуйской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2027 человек.

На стационарном лечении сейчас находится - 3864 пациента, из них:

79 (2,0%) - в удовлетворительном состоянии;

2514 (65,0%) - в состоянии средней тяжести;

1097 (28,3%) - тяжелые пациенты;

174 (4,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 10318 пациентов.