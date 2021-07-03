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Аэропорт "Иссык-Куль" принял первый в этом турсезоне рейс из Алматы

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- Анастасия Карелина
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Международный аэропорт "Иссык-Куль" в Тамчи принял первый в нынешнем туристическом сезоне рейс из Алматы. Об этом сообщает ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Борт из южной столицы Казахстана прибыл вчера, 2 июля. Он следовал по маршруту "Алматы-Тамчи-Алматы".

Международный авиамаршрут из Алматы в Иссык-Кульскую область Кыргызстана выполняет казахстанская авиакомпания SCAT. Она планирует осуществлять такие рейсы 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время полета будет составлять сорок минут.


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URL: https://www.vb.kg/403013
Теги:
Иссык-Кульская область, Казахстан, туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль, самолеты, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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