Аэропорт "Иссык-Куль" принял первый в этом турсезоне рейс из Алматы

Международный аэропорт "Иссык-Куль" в Тамчи принял первый в нынешнем туристическом сезоне рейс из Алматы. Об этом сообщает ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Борт из южной столицы Казахстана прибыл вчера, 2 июля. Он следовал по маршруту "Алматы-Тамчи-Алматы".

Международный авиамаршрут из Алматы в Иссык-Кульскую область Кыргызстана выполняет казахстанская авиакомпания SCAT. Она планирует осуществлять такие рейсы 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время полета будет составлять сорок минут.